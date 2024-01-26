В Петербург приедут делегации на мероприятия в честь 80-летия снятия блокады

В Санкт-Петербург на памятные мероприятия в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда приедут делегации из 37 стран и 50 субъектов России.

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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного. Запланировано участие представителей стран СНГ, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканской Республики, Израиля, Индии, Китая, КНДР, Колумбии, Кубы, Лаоса, Мексики, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Молдавии, Туркмении, Турции, Узбекистана. Также в город приедут 20 глав регионов страны. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб».