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В Петербург приедут делегации на мероприятия в честь 80-летия снятия блокады

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В Санкт-Петербург на памятные мероприятия в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда приедут делегации из 37 стран и 50 субъектов России.
В Петербург приедут делегации на мероприятия в честь 80-летия снятия блокады
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Запланировано участие представителей стран СНГ, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканской Республики, Израиля, Индии, Китая, КНДР, Колумбии, Кубы, Лаоса, Мексики, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Молдавии, Туркмении, Турции, Узбекистана.

Также в город приедут 20 глав регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб».

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