В Петербург приедут делегации на мероприятия в честь 80-летия снятия блокады
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Запланировано участие представителей стран СНГ, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканской Республики, Израиля, Индии, Китая, КНДР, Колумбии, Кубы, Лаоса, Мексики, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Молдавии, Туркмении, Турции, Узбекистана.
Также в город приедут 20 глав регионов страны.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб».