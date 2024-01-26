На ВДНХ запустили информационный проект для туристов из Китая

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила о запуске информационного проекта о ВДНХ для китайских туристов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Новый проект поможет гражданам Китая узнать больше об истории выставки, выбрать интересные экскурсии и мероприятия», — сказала Сергунина.

В бесплатном печатном буклете «ВДНХ для гостей из Китая» есть карта выставки, справочные сведения о ВДНХ, экскурсиях, интересных сооружениях и площадках, ландшафтной архитектуре.

Запуск проекта приурочен к совместным Годам культуры России и Китая, которыми объявлены 2024-й и 2025-й соответственно.

Ранее сообщалось, что на Нижегородской ярмарке с 27 января по 4 февраля состоится VII мультикультурная выставка «АРТ МИР».