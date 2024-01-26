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На ВДНХ запустили информационный проект для туристов из Китая

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила о запуске информационного проекта о ВДНХ для китайских туристов.
На ВДНХ запустили информационный проект для туристов из Китая

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Новый проект поможет гражданам Китая узнать больше об истории выставки, выбрать интересные экскурсии и мероприятия», — сказала Сергунина.

В бесплатном печатном буклете «ВДНХ для гостей из Китая» есть карта выставки, справочные сведения о ВДНХ, экскурсиях, интересных сооружениях и площадках, ландшафтной архитектуре.

Запуск проекта приурочен к совместным Годам культуры России и Китая, которыми объявлены 2024-й и 2025-й соответственно.

Ранее сообщалось, что на Нижегородской ярмарке с 27 января по 4 февраля состоится VII мультикультурная выставка «АРТ МИР».

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