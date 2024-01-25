Выставка «АРТ МИР» откроется в Нижнем Новгороде 27 января
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Этот культурно-просветительский проект позволяет одновременно и в едином выставочном пространстве представить работы авторов-современников, работающих в разных традиционных и инновационных стилях. Зрители смогут увидеть живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографии, антиквариат и прочие арт-объекты.
Ожидается, что мероприятие посетят более 45 тыс. гостей.
Выставка пройдёт при поддержке областных министерств — Министерства культуры и Министерства туризма и промыслов.
Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке Москвы в декабре открылась юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».