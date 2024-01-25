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Выставка «АРТ МИР» откроется в Нижнем Новгороде 27 января

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На Нижегородской ярмарке с 27 января по 4 февраля состоится VII мультикультурная выставка «АРТ МИР».
Выставка «АРТ МИР» откроется в Нижнем Новгороде 27 января
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Этот культурно-просветительский проект позволяет одновременно и в едином выставочном пространстве представить работы авторов-современников, работающих в разных традиционных и инновационных стилях. Зрители смогут увидеть живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографии, антиквариат и прочие арт-объекты.

Ожидается, что мероприятие посетят более 45 тыс. гостей.

Выставка пройдёт при поддержке областных министерств — Министерства культуры и Министерства туризма и промыслов.

Ранее НСН сообщала, что в Государственной театральной библиотеке Москвы в декабре открылась юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».

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