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Собянин: пять музыкальных школ отремонтируют в Москве в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в столице планируют завершить капремонт в пяти школах искусств в рамках реализации проекта «Искусство — детям».

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин уточнил, что речь идёт о школе искусств имени Калинникова и о музыкальных школах имени Генделя, Лядова, Ракова и №4.

Кроме того, по его словам, в планах достроить новое здание школы искусств в поселении Московский.

Мэр, в частности, отметил, что с момента старта проекта «Искусство — детям» в 2018 году в столице отремонтировали 148 школ искусств, в 33 из них провели капремонт.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

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