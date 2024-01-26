Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с маршруткой под Белгородом
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте «МВД МЕДИА».
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель маршрутки не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Все в маршрутке находились 11 человек.
Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело после выезда автобуса на тротуар.