Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с маршруткой под Белгородом

Один человек погиб, ещё шесть пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом на трассе в Белгородской области.

Об этом говорится на сайте «МВД МЕДИА».

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель маршрутки не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Все в маршрутке находились 11 человек.

Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело после выезда автобуса на тротуар.