В Москве арестовали счета экс-замглавы Минэнерго России на сумму почти 42 млн

Мещанский суд Москвы арестовал банковские счета в разной валюте на сумму почти 42 млн рублей по уголовному делу против экс-замглавы Минэнерго Павла Нидзельского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы в рамках уголовного дела в отношении Нидзельского наложены обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте», — заявили ТАСС в суде. Собеседница агентства уточнила, что по текущему курсу общая сумма средств на счетах Нидзельского составляет 41,85 млн рублей. Также суд продлил срок домашнего ареста чиновника. В ноябре 2023 года московский суд отправил под домашний арест бывшего заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского, которого задержали по обвинению в крупном мошенничестве.