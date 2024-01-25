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В Москве арестовали счета экс-замглавы Минэнерго России на сумму почти 42 млн

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Мещанский суд Москвы арестовал банковские счета в разной валюте на сумму почти 42 млн рублей по уголовному делу против экс-замглавы Минэнерго Павла Нидзельского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы в рамках уголовного дела в отношении Нидзельского наложены обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте», — заявили ТАСС в суде.

Собеседница агентства уточнила, что по текущему курсу общая сумма средств на счетах Нидзельского составляет 41,85 млн рублей.

Также суд продлил срок домашнего ареста чиновника.

В ноябре 2023 года московский суд отправил под домашний арест бывшего заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского, которого задержали по обвинению в крупном мошенничестве.

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