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Чернышенко: более 2 млрд рублей выделят из бюджета на повышение стипендий

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Более 2 млрд рублей будут выделять из федерального бюджета ежегодно на повышение стипендий студентам.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 млрд рублей ежегодно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интерес к высшему образованию в стране вырос, на данный момент более 70% выпускников школ считают необходимым поступать в высшие учебные заведения.

Также российский лидер объявил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей.

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