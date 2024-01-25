Чернышенко: более 2 млрд рублей выделят из бюджета на повышение стипендий

Более 2 млрд рублей будут выделять из федерального бюджета ежегодно на повышение стипендий студентам.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 млрд рублей ежегодно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интерес к высшему образованию в стране вырос, на данный момент более 70% выпускников школ считают необходимым поступать в высшие учебные заведения.

Также российский лидер объявил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей.