Чернышенко: более 2 млрд рублей выделят из бюджета на повышение стипендий
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 млрд рублей ежегодно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интерес к высшему образованию в стране вырос, на данный момент более 70% выпускников школ считают необходимым поступать в высшие учебные заведения.
Также российский лидер объявил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей.