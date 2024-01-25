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В Подмосковье 19,5 млн рублей в виде грантов выделят на развитие агротуризма

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья» предоставит из регионального бюджета 19,5 млн рублей аграриям в виде гранта «Агротуризм».
В Подмосковье 19,5 млн рублей в виде грантов выделят на развитие агротуризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам зампредседателя областного правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, эти средства производители сельхозпродукции могут направить на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.

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