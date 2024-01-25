В Подмосковье 19,5 млн рублей в виде грантов выделят на развитие агротуризма
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам зампредседателя областного правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, эти средства производители сельхозпродукции могут направить на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.