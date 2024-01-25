RT в Telegram
Подпишись

В Москве четыре миллиона жителей получили льготы на оплату ЖКХ

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что почти четыре миллиона жителей столицы получили льготы и субсидии на оплату ЖКХ.
В Москве четыре миллиона жителей получили льготы на оплату ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Большинство из них — пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты», — сказал Бирюков.

Как отметил чиновник, льгота по оплате услуг предоставляется на длительное время.

Субсидию можно получить на полгода, при условии, что семья тратит на оплату ЖКУ свыше 10% от своих доходов.

Подробности о предоставлении субсидий и льгот на оплату ЖКУ можно найти на сайте Городского центра жилищных субсидий.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как можно сделать перерасчёт за коммунальные услуги в случае ошибки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить