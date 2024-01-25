В Москве четыре миллиона жителей получили льготы на оплату ЖКХ

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что почти четыре миллиона жителей столицы получили льготы и субсидии на оплату ЖКХ.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Большинство из них — пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты», — сказал Бирюков.

Как отметил чиновник, льгота по оплате услуг предоставляется на длительное время.

Субсидию можно получить на полгода, при условии, что семья тратит на оплату ЖКУ свыше 10% от своих доходов.

Подробности о предоставлении субсидий и льгот на оплату ЖКУ можно найти на сайте Городского центра жилищных субсидий.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как можно сделать перерасчёт за коммунальные услуги в случае ошибки.