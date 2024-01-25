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Почти 180 тысяч молодых специалистов получили дипломы в вузах Москвы в 2023 году

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что дипломы столичных вузов в 2023 году получили 179,5 тыс. выпускников.
Почти 180 тысяч молодых специалистов получили дипломы в вузах Москвы в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

Вице-мэр сообщил, что по итогам минувшего года по направлению «Экономика и менеджмент» дипломы получили 51,2 тыс. человек, по специальности «Юриспруденция» — 27,1 тыс. человек.

«На будущих экономистов и юристов приходится более 44% от всех выпускников», — отметил Ефимов.

По его словам, на третьем месте по популярности — направление «Образование и педагогические науки». В прошлом году такие дипломы получили почти 10 тыс. молодых специалистов.

Кроме того, в число самых востребованных специальностей вошли «Информационная и вычислительная техника» и «Психология», по итогам года это 9,5 тыс. и 6,7 тыс. выпускников соответственно, добавил Ефимов.

Ранее сообщалось, что в России в рамках новой системы высшего образования планируют разделить магистратуру на исследовательскую и профессиональную.

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