Почти 180 тысяч молодых специалистов получили дипломы в вузах Москвы в 2023 году
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Вице-мэр сообщил, что по итогам минувшего года по направлению «Экономика и менеджмент» дипломы получили 51,2 тыс. человек, по специальности «Юриспруденция» — 27,1 тыс. человек.
«На будущих экономистов и юристов приходится более 44% от всех выпускников», — отметил Ефимов.
По его словам, на третьем месте по популярности — направление «Образование и педагогические науки». В прошлом году такие дипломы получили почти 10 тыс. молодых специалистов.
Кроме того, в число самых востребованных специальностей вошли «Информационная и вычислительная техника» и «Психология», по итогам года это 9,5 тыс. и 6,7 тыс. выпускников соответственно, добавил Ефимов.
Ранее сообщалось, что в России в рамках новой системы высшего образования планируют разделить магистратуру на исследовательскую и профессиональную.