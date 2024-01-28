Россиянам дали советы, как правильно очистить автомобиль от снега и льда

Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», рассказал RT, как правильно чистить автомобиль от снега и льда.

«Удаляйте снег с кузова автомобиля мягкой щёткой или совком. Это поможет избежать повреждений лакокрасочного покрытия. Старайтесь не использовать острые предметы, например лопаты и скребки, чтобы поверхность автомобиля не поцарапалась. Начните чистку с крыши. Удаляйте снег сверху вниз, чтобы он не падал на уже очищенные участки. Так вам не придётся выполнять работу дважды», — пояснил он.

По его словам, стоит обязательно очистить передние, задние и боковые стёкла от снега.

«Это важно для хорошей видимости во время движения. Для удаления льда со стёкол можно использовать скребок или специальные средства-размораживатели. Последние обеспечивают более бережную очистку. Удалите снег с передних и задних фар, а также поворотных сигналов. Это поможет сохранить хорошую видимость и обеспечить безопасность на дороге», — рассказал эксперт.

По возможности он порекомендовал очистить бамперы и колёса.

«Обычно снег и лёд с них падает на дорогу и создает опасность для других водителей. Свободные от снега колеса лучше сцепляются с дорогой», — объяснил Соколов.

Кроме того, сырую щетку лучше не оставлять на ночь в машине, предупредил собеседник RT.

«Она замёрзнет, ворс станет жёстким и при очистке утром может оставить царапины на кузове. При выборе инструментов и косметики для чистки от снега зимой важно обращать внимание на их безопасность для автомобиля и окружающей среды. Желательно выбирать средства, которые не содержат агрессивных химических веществ и не повреждают покрытие автомобиля», — заключил эксперт.

Ранее Соколов рассказал в беседе с RT, с какими проблемами могут столкнуться автомобилисты зимой.