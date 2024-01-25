RT в Telegram
Подпишись

Из-под завалов насосной станции в Оренбургской области спасли десять человек

Короткая ссылка
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что после частичного разрушения насосной станции в Новотроицке из-под завалов спасли десять человек.
Из-под завалов насосной станции в Оренбургской области спасли десять человек
  • РИА Новости

«Из 12 человек... в течение трёх часов были спасены десять человек», — написал он в Telegram.

Паслер подчеркнул, что трое пострадавших госпитализированы в стабильном состоянии.

«Один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков», — уточнил губернатор.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обрушения на насосной станции в Оренбургской области по статье о нарушении правил безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить