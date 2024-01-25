Из-под завалов насосной станции в Оренбургской области спасли десять человек

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что после частичного разрушения насосной станции в Новотроицке из-под завалов спасли десять человек.

«Из 12 человек... в течение трёх часов были спасены десять человек», — написал он в Telegram.

Паслер подчеркнул, что трое пострадавших госпитализированы в стабильном состоянии.

«Один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков», — уточнил губернатор.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обрушения на насосной станции в Оренбургской области по статье о нарушении правил безопасности.