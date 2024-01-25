Попавший под автобус в Петербурге подросток пришёл в сознание
- РИА Новости
«Я так понимаю, его вчера ввели в искусственную кому, потому что был сильный отёк и чтобы не шевелился, но это мои догадки. Сейчас жду результаты УЗИ. Уже в сознании, могут в палату перевести в ближайшие дни. Он ещё в таком состоянии… не помнит даже момент, как не успели отбежать», — заявила женщина.
В настоящее время подросток находится в реанимации и с трудом разговаривает. У него ушиб лёгкого, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
По факту аварии возбуждено два уголовных дела.
По последним данным, пострадали пять человек.
Отмечается, что водитель автобуса признан подозреваемым и задержан.
Автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы, днём 24 января. Причиной ДТП могло стать состояние здоровья водителя.