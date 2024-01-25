Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырём годам колонии за призывы к экстремизму
- РИА Новости
«Назначить Гиркину наказание в виде четырёх лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — заявила судья.
Стрелкова задержали 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК России).
В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Стрелков не имел претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».