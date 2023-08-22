В ОНК рассказали об условиях содержания Стрелкова

Игорь Стрелков, арестованный по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, не имеет претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Накануне с председателем ОНК Георгием Волковым посетили Гиркина (Стрелкова) Игоря Всеволодовича. По условиям содержания в СИЗО нарушений не выявлено. В камере есть телевизор, холодильник, доступна переписка, передачи», — сказал правозащитник, отметив, что и сам Стрелков претензий к СИЗО не имеет.

Приводя слова арестованного, Мельников отметил, что «здесь всё по уставу, сотрудники вежливы, питание хорошее».

«Наблюдалось незначительное ухудшение состояния здоровья, но возможная в условиях СИЗО помощь оказывается. Добавлю, что это не по вине сотрудников изолятора, конечно же, я и раньше не очень хорошо себя чувствовал», — процитировал он Стрелкова.

На вопрос членов ОНК о том, действительно ли у него немеет рука, Стрелков ответил, что «она и раньше немела, ещё до изолятора, старые травмы».

Ответственный секретарь ОНК добавил, что от предложенного правозащитниками обследования в больнице ФСИН Стрелков отказался.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК России).