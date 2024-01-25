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Глава Крыма ввёл особый режим выезда в Херсонскую область

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В Крыму действует особый режим выезда и въезда в Херсонскую область, указ, подписанный главой республики Сергеем Аксёновым, опубликован на сайте правительства полуострова.
Глава Крыма ввёл особый режим выезда в Херсонскую область
  • РИА Новости

Согласно документу, это сделано с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории Крыма.

«Местами пересечения административной границы между
Республикой Крым и Херсонской областью определить автомобильные
пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой», железнодорожные
пункты пропуска «Армянск», «Джанкой», — говорится в указе.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее отмечал, что запуск поездов в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области технически возможен, но не осуществляется из соображений безопасности.

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