Сальдо допустил запуск пассажирских поездов в Крым через новые регионы
- РИА Новости
Он отметил, что железнодорожное полотно полностью целое и поддерживается в рабочем состоянии.
«Только соображения безопасности сейчас сдерживают эту ситуацию. Это будет сделано в любом случае, так как количество поездок гражданских лиц по материку возрастает», — цитирует Сальдо Херсонское агентство новостей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пассажиропоток в Крым уверенно растёт, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами.
Он также отметил, что в России высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.