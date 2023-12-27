Сальдо допустил запуск пассажирских поездов в Крым через новые регионы

Запуск поездов в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую область технически возможен, но не осуществляется из соображений безопасности, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что железнодорожное полотно полностью целое и поддерживается в рабочем состоянии.

«Только соображения безопасности сейчас сдерживают эту ситуацию. Это будет сделано в любом случае, так как количество поездок гражданских лиц по материку возрастает», — цитирует Сальдо Херсонское агентство новостей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пассажиропоток в Крым уверенно растёт, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами.

Он также отметил, что в России высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.