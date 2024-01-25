Бастрыкину представят доклад по делу о нападении волка в Курганской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал надзорного ведомства.
Ход процессуальной проверки по делу поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.
Доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении представит руководитель СУ СК России по региону Богдан Францишко.
О происшествии стало известно 23 января. В посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась.