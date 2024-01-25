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Бастрыкину представят доклад по делу о нападении волка в Курганской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, связанного с нападением волка на жительницу Курганской области, которая вследствие полученных увечий скончалась.
Бастрыкину представят доклад по делу о нападении волка в Курганской области
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал надзорного ведомства.

Ход процессуальной проверки по делу поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.

Доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении представит руководитель СУ СК России по региону Богдан Францишко.

О происшествии стало известно 23 января. В посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась.

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