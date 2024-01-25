Бастрыкину представят доклад по делу о нападении волка в Курганской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, связанного с нападением волка на жительницу Курганской области, которая вследствие полученных увечий скончалась.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал надзорного ведомства.

Ход процессуальной проверки по делу поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.

Доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении представит руководитель СУ СК России по региону Богдан Францишко.

О происшествии стало известно 23 января. В посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась.