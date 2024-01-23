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В результате нападения волка в Курганской области погиб человек

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В посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась.
В результате нападения волка в Курганской области погиб человек
  • Gettyimages.ru
  • © John Morrison

Об этом в своём Telegram-канале написал глава округа Антон Волков.

Отмечается, что трое пострадавших были госпитализированы.

По словам главы округа, животное было ликвидировано.

Кроме того, он отметил, что это первый случай нападения волка на человека в населённом пункте. 

В декабре мужчина погиб в результате нападения тигра в Хабаровском крае.

Также в Приморье в сельской школе отменили уроки из-за бродящего тигра.

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