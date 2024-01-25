В ГД рассказали о проекте для сокращения срока признания сайта копией пиратского

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT рассказал подробности законопроекта, который позволит сделать процедуру блокировки «зеркал» пиратских сайтов более быстрой.

«На самом деле чисто формальная поправка, связанная с тем, что полномочия по блокировке были за Минцифры, а по факту занимается Роскомнадзор. Поэтому мы уточнили и сделали это более быстрым и бессудебным, чтобы не заниматься перегрузкой прокуратуры и остальных ведомств», — объяснил Свинцов.

Парламентарий отметил, что данный шаг направлен на повышение безопасности интернет-пространства.

«Это один из шагов. Конечно, интернет (полностью. — RT) обезопасить не может ничто. Это всё равно что вычерпать море ложкой. Но какие-то шаги мы делаем, они помогают», — заключил собеседник RT.

Ранее в нижнюю палату парламента был внесён законопроект, который, как отмечается в пояснительной записке, был подготовлен в целях совершенствования и оптимизации механизма защиты авторских прав в интернете, связанного с ограничением доступа к копиям уже заблокированных пиратских сайтов.