В ГД рассказали о проекте для сокращения срока признания сайта копией пиратского
- РИА Новости
«На самом деле чисто формальная поправка, связанная с тем, что полномочия по блокировке были за Минцифры, а по факту занимается Роскомнадзор. Поэтому мы уточнили и сделали это более быстрым и бессудебным, чтобы не заниматься перегрузкой прокуратуры и остальных ведомств», — объяснил Свинцов.
Парламентарий отметил, что данный шаг направлен на повышение безопасности интернет-пространства.
«Это один из шагов. Конечно, интернет (полностью. — RT) обезопасить не может ничто. Это всё равно что вычерпать море ложкой. Но какие-то шаги мы делаем, они помогают», — заключил собеседник RT.
Ранее в нижнюю палату парламента был внесён законопроект, который, как отмечается в пояснительной записке, был подготовлен в целях совершенствования и оптимизации механизма защиты авторских прав в интернете, связанного с ограничением доступа к копиям уже заблокированных пиратских сайтов.