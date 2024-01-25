В Нижегородской области обучаются более 88 тысяч студентов

По данным Нижегородстата, в вузах Нижегородской области в настоящее время проходят обучение 88,7 тыс. студентов.

Из них 64,6% учатся очно, 26,7% — заочно, а остальные — в смешанном формате, пишет сайт pravda-nn.ru.

Число студентов в области увеличилось на 6,3% в течение пяти лет.

Всего в регионе работают десять государственных вузов, 16 филиалов государственных и три филиала негосударственных вузов. При этом в филиалах учится каждый четвёртый студент.

Ранее сообщалось, что в Челябинске число вакансий для студентов увеличилось втрое в январе 2024 года по сравнению с январём 2023-го.