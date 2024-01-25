В Челябинске число вакансий для студентов увеличилось в три раза за год
- РИА Новости
Челябинск занял четвёртое место среди российских городов по росту спроса на специалистов-студентов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».
«Одновременно количество стажировок для молодых выросло в два раза год к году. По данному показателю город оказался на втором месте в России», — уточнили специалисты сервиса.
Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.