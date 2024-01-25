Жена штурмана сбитого ВСУ Ил-76: надеялась, что муж на другом борту
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По словам Ольги, ей было известно о рейсе мужа в Белгородской области, но о катастрофе она узнала из новостей.
«Надеялась, что муж на другом борту, который развернули. Но понимала, что это он разбился, потому что перед вылетом он всегда сообщал, что вылетает и что прилетел, — он мне писал. Здесь не было сообщений долгое время. Не хотела верить в это», — отметила она.
По её словам, Высокин был настоящим мужчиной, отличным мужем, отцом. За ним она была как за каменной стеной и чувствовала поддержку от него.
«У мужа есть много наград: медаль Нестерова, одна из самых важных в авиации, получал медаль «За заслуги перед Отечеством»... [Алексей был] правильных взглядов, никогда никого не обманывал и жил по совести. Очень любил летать и свои самолёты», — рассказала супруга.
Алексей Высокин родом из Усть-Каменогорска. Они с Ольгой поженились в 2005 году, у них две дочки 11 и 14 лет. Дети знают о произошедшем.
24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.