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Институту имени Баранова подтвердили статус промышленного комплекса

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Центральному институту авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) подтвердили статус промышленного комплекса.
Институту имени Баранова подтвердили статус промышленного комплекса
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Благодаря статусу предприятие ежегодно может экономить до шести миллионов рублей и направлять вырученные средства на модернизацию, расширение производства и увеличение объёмов работ», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что статус промышленного комплекса ЦИАМ имени П.И. Баранова получил в 2021 году, что позволило учреждению снизить ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет с 17% до 13,5%.

Как отметил гендиректор предприятия Андрей Козлов, экономия средств даст дополнительные возможности для совершенствования материально-технической базы института, улучшения условий труда, повышения мотивации работников, привлечения на предприятие молодых специалистов.

Всего с 2016 года в столице статус промышленного комплекса присвоен 70 предприятиям.

Ранее сообщалось, что предприятие Москвы поучаствовало в разработке системы батареи для Lada e-Largus.

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