Институту имени Баранова подтвердили статус промышленного комплекса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Центральному институту авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) подтвердили статус промышленного комплекса.

Об этом сообщает НСН.

«Благодаря статусу предприятие ежегодно может экономить до шести миллионов рублей и направлять вырученные средства на модернизацию, расширение производства и увеличение объёмов работ», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что статус промышленного комплекса ЦИАМ имени П.И. Баранова получил в 2021 году, что позволило учреждению снизить ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет с 17% до 13,5%.

Как отметил гендиректор предприятия Андрей Козлов, экономия средств даст дополнительные возможности для совершенствования материально-технической базы института, улучшения условий труда, повышения мотивации работников, привлечения на предприятие молодых специалистов.

Всего с 2016 года в столице статус промышленного комплекса присвоен 70 предприятиям.

Ранее сообщалось, что предприятие Москвы поучаствовало в разработке системы батареи для Lada e-Largus.