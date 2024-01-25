Институту имени Баранова подтвердили статус промышленного комплекса
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Благодаря статусу предприятие ежегодно может экономить до шести миллионов рублей и направлять вырученные средства на модернизацию, расширение производства и увеличение объёмов работ», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что статус промышленного комплекса ЦИАМ имени П.И. Баранова получил в 2021 году, что позволило учреждению снизить ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет с 17% до 13,5%.
Как отметил гендиректор предприятия Андрей Козлов, экономия средств даст дополнительные возможности для совершенствования материально-технической базы института, улучшения условий труда, повышения мотивации работников, привлечения на предприятие молодых специалистов.
Всего с 2016 года в столице статус промышленного комплекса присвоен 70 предприятиям.
Ранее сообщалось, что предприятие Москвы поучаствовало в разработке системы батареи для Lada e-Largus.