Предприятие Москвы поучаствовало в разработке системы батареи для Lada e-Largus

Московский разработчик и производитель электронных решений для автотранспорта принял участие в создании одной из систем батареи для нового электромобиля российского производства Lada e-Largus.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Столичный производитель электронных решений для транспорта ГК «Итэлма» принял участие в создании батарей для нового отечественного электрокара», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, специалисты предприятия разработали одну из самых сложных её частей — систему управления силовой установкой.

Опытную партию Lada e-Largus запустили в производство в Ижевске 15 декабря 2023 года. Электромобиль обладает запасом хода до 390 км и более чем на 50% состоит из отечественных комплектующих.

Ранее сообщалось, что численность работников автозавода Lada Ижевск планируют увеличить в два раза к маю 2024 года — с 1,5 тыс. до 3 тыс. человек в связи с запуском производства Lada e-Largus.