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Штат автозавода Lada Ижевск увеличат вдвое в связи с выпуском электромобиля

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Численность работников автозавода Lada Ижевск планируют увеличить в два раза к маю 2024 года — с 1,5 до 3 тыс. человек. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе ежегодного доклада в Госсовете.
Штат автозавода Lada Ижевск увеличат вдвое в связи с выпуском электромобиля
  • РИА Новости

Набор сотрудников начался в связи с тем, что в Ижевске поставят на поток производство электромобиля Lada e-Largus, сообщает izhlife.ru.

Серийный выпуск этой модели должен начаться в 2024 году. В годовой план заложено производство 50 тыс. машин.

Объём инвестиций, по словам Бречалова, превысит 2 млрд рублей.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019 по 2022 год превысил 42 трлн рублей.

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