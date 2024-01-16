Штат автозавода Lada Ижевск увеличат вдвое в связи с выпуском электромобиля
- РИА Новости
Набор сотрудников начался в связи с тем, что в Ижевске поставят на поток производство электромобиля Lada e-Largus, сообщает izhlife.ru.
Серийный выпуск этой модели должен начаться в 2024 году. В годовой план заложено производство 50 тыс. машин.
Объём инвестиций, по словам Бречалова, превысит 2 млрд рублей.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019 по 2022 год превысил 42 трлн рублей.