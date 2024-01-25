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Кировская область отправит 90 молодых лидеров на Всемирный фестиваль молодёжи

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Министр молодёжной политики Кировской области Георгий Барминов заявил, что на Всемирный фестиваль молодёжи от региона направят 90 молодых лидеров и 30 волонтёров.
Кировская область отправит 90 молодых лидеров на Всемирный фестиваль молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«От Кировской области было подано на фестиваль 1248 заявок. Для того чтобы стать участником ВФМ, ребята заполняли портфолио, писали эссе о том, какой смысл Всемирного фестиваля молодёжи им ближе всего, снимали видеовизитку, где рассказывали о том, чем они могут поделиться с другими участниками», — сказал Барминов.

Мероприятие пройдёт 1—7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.

Ранее сообщалось, что представители 100 стран обсудят практики российского образования на ВФМ-2024.

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