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Представители 100 стран обсудят практики российского образования на ВМФ-2024

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На Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдёт открытая дискуссия о развитии образования в России. Партнёр мероприятия — Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
Представители 100 стран обсудят практики российского образования на ВМФ-2024
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

«Мы более 60 лет воспитываем профессионалов из 200 стран мира, выстраивая отношения, основанные на взаимопонимании, взаимоуважении к традициям каждого народа и каждой культуры. Надеюсь, что это мероприятие и сам фестиваль станут ещё одним витком в построении единого будущего с ценностью дружбы народов», — заявил проректор по работе со студентами РУДН Михаил Ильич Кацарский.

Участники фестиваля обсудят лучшие практики и возможности российского образования с представителями студенческих ассоциаций из 100 стран.

Кроме того, гости узнают о международном сотрудничестве в сфере образования, основных программах, предлагаемых отечественными вузами, жизни иностранных студентов в России, возможностях в научной, общественно-культурной и спортивной деятельности.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева отмечала, что участие в фестивале примет молодёжь из более чем 180 стран мира. По её словам, ожидается более 1 тыс. журналистов от ведущих российских и зарубежных СМИ.

Ранее газета «Взгляд» писала, что съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи объединил глав национальных подготовительных комитетов, амбассадоров, руководителей молодёжных и детских организаций.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.

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