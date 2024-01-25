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Москва выставила на торги 72 машино-места в ЦАО

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Москва реализует посредством торгов 72 машино-места площадью от 13,7 до 21,8 кв. м на подземной парковке на улице Мельникова, это жилой квартал в Таганском районе (ЦАО).
Москва выставила на торги 72 машино-места в ЦАО
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Лоты будут реализованы посредством публичного предложения. Такой формат предполагает последовательное понижение первоначальной цены участниками торгов, пояснил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Приём заявок на участие в электронных торгах завершится 29 и 30 января.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области число регистрируемых машино-мест выросло с 1256 в 2022 году до 1424 в 2023-м. При этом в 2021-м таких прав было зарегистрировано 879.

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