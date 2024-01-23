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В Челябинской области увеличилось число регистрируемых машино-мест в 2023 году

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В Челябинской области число регистрируемых машино-мест выросло с 1256 в 2022 году до 1424 в 2023-м. При этом в 2021-м таких прав было зарегистрировано 879.
В Челябинской области увеличилось число регистрируемых машино-мест в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Dragan Smiljkovic

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по региону.

В региональной публично-правовой компании «Роскадастр» прокомментировали эти данные. Там заявили, что на протяжении семи лет машино-места являются полноценными объектами недвижимости. С 2017 по 2024 год в реестр недвижимости внесены сведения более чем о 5 тыс. таких объектов.

Ранее НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в 2023 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли данные более чем о 31 тыс. правообладателей ранее возникших прав собственности.

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