В Челябинской области увеличилось число регистрируемых машино-мест в 2023 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по региону.
В региональной публично-правовой компании «Роскадастр» прокомментировали эти данные. Там заявили, что на протяжении семи лет машино-места являются полноценными объектами недвижимости. С 2017 по 2024 год в реестр недвижимости внесены сведения более чем о 5 тыс. таких объектов.
Ранее НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в 2023 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли данные более чем о 31 тыс. правообладателей ранее возникших прав собственности.