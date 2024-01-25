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Шесть человек остаются под завалами после ЧП на насосной станции в Новотроицке

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В МЧС России заявили, что шесть человек остаются под завалами после взрыва на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области.
Шесть человек остаются под завалами после ЧП на насосной станции в Новотроицке
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что тело одного из погибших в результате ЧП уже достали.

«В результате обрушения пострадали три человека, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, одного извлекли из-под завалов без признаков жизни. На данный момент проводится разбор завалов, поиск и спасение людей, по предварительным данным, шести человек», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции. Также была информация об одном погибшем в результате взрыва.

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