Шесть человек остаются под завалами после ЧП на насосной станции в Новотроицке
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что тело одного из погибших в результате ЧП уже достали.
«В результате обрушения пострадали три человека, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, одного извлекли из-под завалов без признаков жизни. На данный момент проводится разбор завалов, поиск и спасение людей, по предварительным данным, шести человек», — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции. Также была информация об одном погибшем в результате взрыва.