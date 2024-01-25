Спасатели помогли ночевавшему два дня в автомобиле в сугробе жителю Сахалина
- РИА Новости
Он поблагодарил RT за публикацию, после которой его вытащили из сугроба
«Похоже, помогла публикация: меня вытащили, сейчас я уже на заправке, еду домой», — добавил мужчина.
Он рассказал, что первым делом после спасения хочет помыться.
Ранее он сообщил, что попал на автомобиле в кювет и не может оттуда выбраться, а бросить машину жалко, так как в ней много ценного. При этом топливо у него почти кончилось, мужчина не ел два дня.