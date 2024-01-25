RT: житель Сахалина двое суток ночует в машине, застрявшей в сугробе

Мужчина уже два дня ночует в своём автомобиле, который застрял в сугробе на Сахалине.

Как он сообщил RT, он попал в кювет и не может оттуда выбраться, а бросить машину жалко, так как в ней много ценного. При этом топливо практически кончилось и он не ел два дня.

«Я не могу оставить машину. Сегодня ночью я до трёх часов не спал и несколько человек три раза выходили на дорогу и издалека смотрели, есть ли кто-то в машине», — рассказал мужчина.

Также он считает, что автомобиль может завалить снегом ещё сильнее, а потом его будет трудно найти.

Ранее сотрудники МЧС на Сахалине оказали помощь 75 водителям, которые застряли в снежных заносах.