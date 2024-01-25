Обучение для студентов РАНХиГС, участвующих в СВО, сделают бесплатным

Обучение для студентов РАНХиГС, участвующих в специальной военной операции, сделают бесплатным.

Об этом сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, он отметил, что в академии приняли решение о том, что все студенты, которые находятся в зоне СВО, продолжат своё обучение на бесплатной основе.

В беседе с RT Комиссаров рассказал, что перед Новым годом он общался со студентами и сотрудниками, которые находятся в зоне специальной военной операции, в том числе с раненными парнями, находившимися в госпитале.

«И меня несколько раз спрашивали о том, будут ли скидки на обучение или какие-то дополнительные условия для участников СВО. Совершенно очевидно, что наши бойцы должны получить всю необходимую помощь в своем университете. Поэтому нами было принято решение о том, что все, кто учится в РАНХиГС и принимает участие в СВО, продолжат своё обучение

на бесплатной основе», — объяснил он.

В сентябре ректор РАНХиГС заявил, что в 2023 году в вуз приняли 64 тысячи абитуриентов.