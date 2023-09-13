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Ректор РАНХиГС заявил, что в 2023 году в вуз приняли 64 тысячи абитуриентов

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров доложил председателю правительства Михаилу Мишустину, что в 2023 году в вуз приняли 64 тыс. абитуриентов.
Ректор РАНХиГС заявил, что в 2023 году в вуз приняли 64 тысячи абитуриентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Ректор отметил, что в учебных аудиториях появились отдельные кабинеты для занятий киберспортом, а также отремонтировали общежития и столовые.

Кроме того, в учреждении запустили специальную отдельную программу «Ресурс России», которая финансируется за счёт академии на 100%.

«Это наш вклад в развитие будущих госслужащих. Они будут сидеть за круглыми столами, меняясь, меняя команды, учась взаимодействовать и решать реальные задачи», — отметил ректор.

Также в академии запущена образовательная программа «ДНК России», которую пройдут 6 тыс. педагогов.

Ранее замминистра просвещения Татьяна Васильева заявила, что более 2,5 тыс. абитуриентов зачислены в педагогические вузы по квоте для участников СВО и их детей.

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