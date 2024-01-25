Россияне назвали общение с друзьями лучшим воспоминанием о студенчестве

Согласно исследованию, россияне считают общение с друзьями по учёбе лучшими воспоминаниями о студенческих годах.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на платформу «Академика» от Skillbox и сервис «Анкетолог».

Так, в список приятных воспоминаний об учёбе вошли: общение с одногруппниками и друзьями (46% опрошенных), получение знаний по выбранной специальности (20%), участие в студенческих мероприятиях (9%), общение с преподавателями (7%), стипендия и отсутствие необходимости работать (5%), еда из университетской столовой (5%).

Также выяснилось, что большинство учащихся (65%) хотя бы раз пользовались приметами и обрядами при сдаче экзаменов.

Пятирублёвую или пятикопеечную монету клали под пятку 15% респондентов. Засыпали с учебником под подушкой 14%, ругали сдающего экзамен 11% бывших студентов.

Ранее преподаватели российских вузов рассказали, как изменились студенты за десять лет.