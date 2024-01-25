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Автоэксперт Носко посоветовал не прогревать машину без необходимости

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Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рекомендовал не прогревать машину без надобности.
Автоэксперт Носко посоветовал не прогревать машину без необходимости
  • Gettyimages.ru

«Если дальних поездок не планируется, не стоит в минусовые температуры напрасно заводить автомобиль и прогревать его», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Специалист отметил, что при прогреве в системе вентиляции картера появляется конденсат, который при кратковременной работе двигателя превращается в лёд, а после смешивается с моторным маслом, ухудшая его качество.

«Попав в двигатель, такая эмульсия станет катализатором его переработки, что может привести к капитальному ремонту. Поэтому, если эксплуатировать автомобиль в ближайшее время не нужно, лучше его не прогревать», — заключил автоэксперт.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал об отличиях «улучшенного бензина» от обычного и выразил мнение, что не имеет смысла переплачивать за модифицированный сорт топлива.

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