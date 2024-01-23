Автоэксперт Рузанов усомнился в необходимости переплачивать за «улучшенный» бензин
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«Каждый двигатель рассчитан под работу на определённом виде топлива. И если в ДВС, который заточен под АИ-92, налить АИ-98, то заметных улучшений не будет заметно, а вот затраты увеличатся и появятся риски преждевременного ремонта агрегата», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как отметил специалист, фирменный бензин отличается от обычного только пакетом моющих присадок. Они составляют три — пять процентов улучшений по сравнению с обычным топливом.
«При выборе бензина главное — нужно быть уверенным в его качестве. Это даже важнее, чем выбор брендовых вариантов топлива», — сказал Рузанов.
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