Автоэксперт Рузанов усомнился в необходимости переплачивать за «улучшенный» бензин

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал об отличиях «улучшенного бензина» от обычного и выразил мнение, что не имеет смысла переплачивать за модифицированный сорт топлива.

«Каждый двигатель рассчитан под работу на определённом виде топлива. И если в ДВС, который заточен под АИ-92, налить АИ-98, то заметных улучшений не будет заметно, а вот затраты увеличатся и появятся риски преждевременного ремонта агрегата», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, фирменный бензин отличается от обычного только пакетом моющих присадок. Они составляют три — пять процентов улучшений по сравнению с обычным топливом.

«При выборе бензина главное — нужно быть уверенным в его качестве. Это даже важнее, чем выбор брендовых вариантов топлива», — сказал Рузанов.

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