В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности
- РИА Новости
«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — говорится в сообщении.
Власти также призвали граждан не подходить к окнам.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над селом Ближним в Белгородском районе.
Позже он сообщил, что в Белгороде запущено оповещение о ракетной опасности. Затем сигнал ракетной опасности отменили.