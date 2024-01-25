В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущено оповещение ракетной опасности, сообщили в городской мэрии.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

Власти также призвали граждан не подходить к окнам.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над селом Ближним в Белгородском районе.

Позже он сообщил, что в Белгороде запущено оповещение о ракетной опасности. Затем сигнал ракетной опасности отменили.