Собянин: Бирюлёвская линия разгрузит южные участки действующих линий метро
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт мэра.
Как отметил Собянин, на территории, которая окажется в зоне действия новой линии, проживают полмиллиона человек.
Новые станции метро «ЗИЛ», «Технопарк» и «Кленовый бульвар», а также железнодорожная станция «Бирюлёво-Пассажирская» позволят не только быстрее и удобнее передвигаться по городу, но и разгрузят наземный транспорт.
Протяжённость ветки составит около 22 км.
Ранее сообщалось, что в Москве построят 39 станций метро до 2034 года.