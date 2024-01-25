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Собянин: Бирюлёвская линия разгрузит южные участки действующих линий метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая, Бирюлёвская линия метрополитена разгрузит южные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий, а также улучшит доступность семи районов Москвы.
Собянин: Бирюлёвская линия разгрузит южные участки действующих линий метро
  • © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт мэра.

Как отметил Собянин, на территории, которая окажется в зоне действия новой линии, проживают полмиллиона человек.

Новые станции метро «ЗИЛ», «Технопарк» и «Кленовый бульвар», а также железнодорожная станция «Бирюлёво-Пассажирская» позволят не только быстрее и удобнее передвигаться по городу, но и разгрузят наземный транспорт.

Протяжённость ветки составит около 22 км.

Ранее сообщалось, что в Москве построят 39 станций метро до 2034 года.

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