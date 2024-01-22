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В Москве построят 39 станций метро до 2034 года

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В Москве планируют построить 39 станций метро до 2034 года. Работы начались уже на 15 объектах.
В Москве построят 39 станций метро до 2034 года
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«В будущем темпы строительства метро не снизятся: на горизонте планирования в десять лет запланировано строительство 39 станций метро», — заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, продолжится строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий. Сокольническая линия будет продлена до «Потапово».

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.

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