RT: мошенники обзванивают родных Блиновской с просьбами перечислить деньги

Мошенники подделывают голос блогера Елены Блиновской и обзванивают её родных и близких с просьбами перечислить деньги, рассказала RT адвокат блогера Наталья Сальникова.

По словам собеседницы RT, в среду, 24 января, неизвестные позвонили отцу Блиновской Олегу, но мужчина сразу понял, что это мошенники, и прекратил разговор.

Адвокат выразила уверенность, что голос блогера подделали с помощью искусственного интеллекта.

«Достаточно любого публичного выступления Блиновской, которых было множество. Запись её голоса вообще не проблема для мошенников. А дальше включается искусственный интеллект», — сказала Сальникова.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом. Поводом для этого стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Блиновская содержится в стандартной «карантинной» камере, рассчитанной на 20 человек.