В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО блогера Блиновской

Блогер Елена Блиновская содержится в стандартной «карантинной» камере, рассчитанной на 20 человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Сегодня при посещении граждан в СИЗО-6 зашли к Елене Блиновской. На данный момент она содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере», — сообщил правозащитник, отметив, что в камере есть холодильник, телевизор и чайник.

Также Мельников отметил, что блогеру, как и другим заключённым, доступны библиотека и прогулки.

Арестованные в СИЗО в «карантинных» камерах проводят десять суток.

За это время администрация подбирает заключённому постоянную камеру с учётом психологической совместимости заключённых, а также требований закона, который предусматривает раздельное содержание обвиняемых в ряде тяжких преступлений и других заключённых.

Ранее сообщалось, что защита обжалует решение о переводе Блиновской в СИЗО.