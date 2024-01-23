В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО блогера Блиновской
- РИА Новости
«Сегодня при посещении граждан в СИЗО-6 зашли к Елене Блиновской. На данный момент она содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере», — сообщил правозащитник, отметив, что в камере есть холодильник, телевизор и чайник.
Также Мельников отметил, что блогеру, как и другим заключённым, доступны библиотека и прогулки.
Арестованные в СИЗО в «карантинных» камерах проводят десять суток.
За это время администрация подбирает заключённому постоянную камеру с учётом психологической совместимости заключённых, а также требований закона, который предусматривает раздельное содержание обвиняемых в ряде тяжких преступлений и других заключённых.
Ранее сообщалось, что защита обжалует решение о переводе Блиновской в СИЗО.