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Защита Блиновской обжалует перевод блогера в СИЗО

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Защита обжалует решение о переводе блогера Елены Блиновской в СИЗО, заявила её адвокат Наталия Сальникова.
Защита Блиновской обжалует перевод блогера в СИЗО
  • РИА Новости

«Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для неё в этом случае оснований не вижу», — сказала она РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом.

Поводом для этого стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.

Как уточняет Следственный комитет, Блиновская будет заключена под стражу до 26 апреля.

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