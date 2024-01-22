Защита Блиновской обжалует перевод блогера в СИЗО
- РИА Новости
«Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для неё в этом случае оснований не вижу», — сказала она РИА Новости.
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом.
Поводом для этого стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.
Как уточняет Следственный комитет, Блиновская будет заключена под стражу до 26 апреля.