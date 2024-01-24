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RT: ударивший мужчину в ЖК Москвы мальчик не осознаёт, что мог убить человека

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Ударивший мужчину ножом в московском ЖК 11-летний мальчик не осознаёт, что мог убить человека, и «не испытывает сострадания». Об этом рассказал источник RT, знакомый с ситуацией.

По данным следователей, мужчина сделал школьникам замечание по поводу их поведения, они позвали своего дядю, ворвались в квартиру к пострадавшему, вытащили в коридор и избили.

Один из мальчиков ударил его ножом в ягодицу.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии в реанимации, без сознания.

Ранее в СК сообщили, что на юго-западе Москвы в многоквартирном доме в ходе конфликта между этническими азербайджанцами и их соседом несовершеннолетний нанёс удар ножом мужчине.

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