RT: ударивший мужчину в ЖК Москвы мальчик не осознаёт, что мог убить человека
По данным следователей, мужчина сделал школьникам замечание по поводу их поведения, они позвали своего дядю, ворвались в квартиру к пострадавшему, вытащили в коридор и избили.
Один из мальчиков ударил его ножом в ягодицу.
Пострадавший находится в тяжёлом состоянии в реанимации, без сознания.
Ранее в СК сообщили, что на юго-западе Москвы в многоквартирном доме в ходе конфликта между этническими азербайджанцами и их соседом несовершеннолетний нанёс удар ножом мужчине.