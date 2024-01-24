СК: в Москве несовершеннолетний ударил ножом соседа в ходе конфликта

На юго-западе Москвы в многоквартирном доме в ходе конфликта между этническими азербайджанцами и их соседом несовершеннолетний нанёс удар ножом мужчине. Об этом сообщило ГСУ СК по Москве.

Конфликт произошёл 22 января на лестничной клетке. Потерпевший находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

Отмечается, что расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 139 УК России (незаконное проникновение в жилище).

В порядке ст. 91 УПК России был задержан дядя несовершеннолетних, который наносил удары потерпевшему.

Следствие будет ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы о его аресте.

Также, по данным ведомства, в ходе конфликта один из несовершеннолетних участников группы нанёс удар ножом мужчине.

«Подростки будут помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — отметили в СК.

Следователи допросили в рамках уголовного дела учителей и директора школы, где учились несовершеннолетние. Отмечается, что мальчик, который причинил ножевое ранение потерпевшему, характеризуется отрицательно.

«Из органов МВД России будут запрошены материалы о возможно совершённых ранее противоправных действиях данных лиц, им будет дана надлежащая процессуальная оценка», — заявили в СК.

Как уточняет Life.ru, в ЖК «Эталон-Сити» в Южном Бутове пятиклассник ударил ножом 37-летнего соседа-иранца.

Жильцы дома рассказали, что двое пятиклассников — уроженцы Азербайджана — постоянно ведут себя вызывающе и угрожают другим детям.

Отмечается, что жильцы ЖК готовят коллективную жалобу на детей.