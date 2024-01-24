В Нижнем Новгороде пресекли незаконные организацию и проведение азартных игр

Полиция в Нижнем Новгороде пресекла незаконные организацию и проведение азартных игр.

Об этом пишет МВД МЕДИА.

«Пресечена деятельность организованной группы. Четверо её участников подозреваются в незаконной организации азартных игр на территории Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники вели противоправную деятельность с 2020 года под видом легальных букмекерских контор.

Ранее четырёх россиян задержали на таиландском острове Пхукет за игру в покер.