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В Нижнем Новгороде пресекли незаконные организацию и проведение азартных игр

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Полиция в Нижнем Новгороде пресекла незаконные организацию и проведение азартных игр.
В Нижнем Новгороде пресекли незаконные организацию и проведение азартных игр
  • РИА Новости

Об этом пишет МВД МЕДИА.

«Пресечена деятельность организованной группы. Четверо её участников подозреваются в незаконной организации азартных игр на территории Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники вели противоправную деятельность с 2020 года под видом легальных букмекерских контор.

Ранее четырёх россиян задержали на таиландском острове Пхукет за игру в покер. 

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