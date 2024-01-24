В Нижнем Новгороде пресекли незаконные организацию и проведение азартных игр
- РИА Новости
Об этом пишет МВД МЕДИА.
«Пресечена деятельность организованной группы. Четверо её участников подозреваются в незаконной организации азартных игр на территории Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники вели противоправную деятельность с 2020 года под видом легальных букмекерских контор.
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