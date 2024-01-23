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Bangkok Post: полиция задержала четырёх россиян за игру в покер в Таиланде

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Четырёх россиян задержали на таиландском острове Пхукет за игру в покер. Об этом сообщила газета Bangkok Post.
Bangkok Post: полиция задержала четырёх россиян за игру в покер в Таиланде
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что пятого россиянина задержали за хранение смесей для кальяна.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 88 фишек, стоимость которых, как сообщается, оценивается примерно в $10 тыс.

В Таиланде запрещены азартные игры, кроме тотализатора и лотерей. Также под запретом хранение и распространение кальянов.

В декабре в Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали на острове Пхукет 17-летнего гражданина России, который подозревается в покушении на убийство своей матери.

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