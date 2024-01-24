Автоэксперт Овчинникова предупредила о схеме мошенничества в сервисах
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Мошенник сначала звонит на сервис и, представляясь владельцем автомобиля, выясняет подробности ремонта, рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Далее он узнаёт номер телефона, который оставил клиент, и просит изменить его на другой.
После чего связывается с реальным владельцем автомобиля, представляясь уже сотрудником сервиса, и рассказывает о проблемах с ремонтом машины.
В финале злоумышленник просит перевести предоплату за работы по номеру телефона, а потом скрывается.
«Далеко не все автовладельцы знают о такой схеме обмана. Как в случае со «звонком от службы безопасности банка», при любом подозрении лучше положить трубку и перезвонить на СТО самостоятельно», — отметила эксперт.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.