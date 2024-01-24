Автоэксперт Овчинникова предупредила о схеме мошенничества в сервисах

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова разъяснила особенности мошеннической схемы, которую используют злоумышленники при обслуживании на станциях техобслуживания автомобилей (СТО).

Мошенник сначала звонит на сервис и, представляясь владельцем автомобиля, выясняет подробности ремонта, рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Далее он узнаёт номер телефона, который оставил клиент, и просит изменить его на другой.

После чего связывается с реальным владельцем автомобиля, представляясь уже сотрудником сервиса, и рассказывает о проблемах с ремонтом машины.

В финале злоумышленник просит перевести предоплату за работы по номеру телефона, а потом скрывается.

«Далеко не все автовладельцы знают о такой схеме обмана. Как в случае со «звонком от службы безопасности банка», при любом подозрении лучше положить трубку и перезвонить на СТО самостоятельно», — отметила эксперт.

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