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Замдиректора Водоканала Петербурга отпустили из СИЗО по делу о махинации

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения заместителю директора городского Водоканала Вадиму Чернышову, арестованному по делу о махинации на 125 млн рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Замдиректора Водоканала Петербурга отпустили из СИЗО по делу о махинации
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении фигуранту меры пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий. Как пояснили в суде, достаточных оснований полагать, что Чернышов может попытаться скрыться от следствия, нет, поскольку у него был изъят заграничный паспорт.

Чернышова задержали 15 января по делу о превышении полномочий с ущербом для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» более чем в 125 млн рублей. Спустя несколько дней его отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось об аресте счетов и авто обвинённого в мошенничестве экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова.

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